За $6 тисяч виключали ухилянтів з військового обліку: на Буковині викрили масштабну корупційну схему уникнення мобілізації

СБУ викрила на Буковині масштабну корупційну схему уникнення мобілізації, яку організували посадовці медзакладів.

Джерело фото: Управління СБ України в Чернівецькій області

Служба безпеки у Чернівецькій області розкрила масштабну корупційну схему, спрямовану на уникнення мобілізації, яку організували посадовці медичних закладів. За інформацією відомства, зловмисники видали фіктивні медичні довідки щодо наявності у чоловіків психічних захворювань, госпіталізацій та виписок про проведене лікування, щоб «ухилянтів» виключити з військового обліку як непридатних до військової служби. За «послугою» злочинці вимагали по 6 тисяч доларів США з особи.

Співробітники СБУ затримали одного з організаторів схеми, передаючи неправомірну вигоду в розмірі 31 тис. грн. Під час обшуків вилучено гроші, чорнові записи, медичні справи та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Затриманому пред'явлено підозру за статтею 27 і частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Слідство триває, і вирішується питання про повідомлення про підозру іншим причетним особам до протиправної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.