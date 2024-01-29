Хто в пріоритеті у військових рядах, – розповіли у ЗСУ

До ЗСУ продовжують мобілізацію, в пріоритеті – піхотинці на передові лінії фронту.

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Українські Збройні Сили продовжують загальну мобілізацію, яка триває вже майже два роки, і найбільш затребуваними фахівцями у військових рядах залишаються піхотинці. Про це повідомив генерал-майор Віктор Ніколюк, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ, в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але найбільш потрібні фахівці - це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога», - сказав Ніколюк.

Генерал-майор висловив підтримку важливості різних військових спеціальностей, таких як безпілотники, танкісти, артилеристи, мінометники тощо. Однак він підкреслив, що на сьогоднішній день основним пріоритетом залишається підготовка піхотинців.

«Але сьогодні - це піхота», - наголосив командувач, підкреслюючи важливість цієї категорії військових у сучасних умовах.

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