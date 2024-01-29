Кто в приоритете в военных рядах, – рассказали в ВСУ

В ВСУ продолжают мобилизацию, в приоритете - пехотинцы на передовые линии фронта.

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Украинские Вооруженные Силы продолжают всеобщую мобилизацию, которая длится уже почти два года, и наиболее востребованными специалистами в военных рядах остаются пехотинцы. Об этом сообщил генерал-майор Виктор Николюк, командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ, в интервью Радио Свобода.

"Такие данные, наверное, было бы некорректно озвучивать, но наиболее нужные специалисты - это, конечно, пехота. Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага", - сказал Николюк.

Генерал-майор выразил поддержку важности различных военных специальностей, таких как беспилотники, танкисты, артиллеристы, минометчики и тому подобное. Однако он подчеркнул, что на сегодняшний день основным приоритетом остается подготовка пехотинцев.

"Но сегодня - это пехота", - подчеркнул командующий, подчеркивая важность этой категории военных в современных условиях.

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