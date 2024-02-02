Комитет по правовой политике рекомендует Раде законопроект по оптимизации использования жилищных сертификатов

Комитет по правовой политике рекомендует Раде принять законопроект по регулированию вопросов, связанных с запретом отчуждения объектов недвижимого имущества, приобретенных с использованием жилищного сертификата.

Источник фото: diia.gov.ua

На заседании Комитета по вопросам правовой политики 2 февраля был рассмотрен проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам совершенствования правового регулирования в сфере запрета отчуждения недвижимого имущества, приобретенного с помощью жилищного сертификата. После обсуждения Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять его во второй раз в чтении и в целом в редакции, предложенной Комитетом. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Цель законопроекта - создание правовых основ для использования кредитных средств получателем компенсации за поврежденные/уничтоженные объекты недвижимого имущества для оплаты разницы стоимости жилья, приобретенного с использованием жилищного сертификата. Такие изменения предусматривают также обременение прав на недвижимость, приобретенную с использованием жилищного сертификата, ипотекой.

Законопроект определяет возможность граждан Украины приобрести жилье, не ограничиваясь стоимостью жилищного сертификата, и одновременно привлекать дополнительные ресурсы, в частности, кредитные средства. Его принятие предоставит гражданам возможность использовать жилищный сертификат эффективно и расширит доступность приобретения жилья.

Кроме того, Комитет рассмотрел другой законопроект, касающийся особенностей привлечения осужденных к труду и хозяйственной деятельности в пенитенциарной системе. Указанный законопроект предусматривает изменения в уголовно-исполнительный кодекс и другие законы с целью улучшения ресоциализации осужденных и уменьшения финансового бремени для учреждений исполнения наказаний.

В результате обсуждения Комитет рекомендует включить этот законопроект в повестку дня одиннадцатой сессии Верховной Рады Украины, принять его за основу в первом чтении и применить положения статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины.

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