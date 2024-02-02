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Комітет з правової політики рекомендує Раді законопроєкт щодо оптимізації використання житлових сертифікатів

20:20, 2 лютого 2024
Комітет з правової політики рекомендує Раді прийняти законопроєкт щодо регулювання питань, пов’язаних із забороною відчуження об’єктів нерухомого майна, придбаних з використанням житлового сертифіката.
Комітет з правової політики рекомендує Раді законопроєкт щодо оптимізації використання житлових сертифікатів
Джерело фото: diia.gov.ua
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На засіданні Комітету з питань правової політики 2 лютого був розглянутий проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України з питань вдосконалення правового регулювання у сфері заборони відчуження нерухомого майна, придбаного за допомогою житлового сертифіката. Після обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти його вдруге в читанні та в цілому в редакції, запропонованій Комітетом. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Мета законопроєкту – створення правових засад для використання кредитних коштів отримувачем компенсації за пошкоджені/знищені об'єкти нерухомого майна для оплати різниці вартості житла, що придбано з використанням житлового сертифіката. Такі зміни передбачають також обтяження речових прав на нерухомість, придбану з використанням житлового сертифіката, іпотекою.

Законопроект визначає можливість громадян України придбати житло, не обмежуючись вартістю житлового сертифіката, і водночас залучати додаткові ресурси, зокрема, кредитні кошти. Його прийняття надасть громадянам можливість використовувати житловий сертифікат ефективно та розширить доступність придбання житла.

Крім того, Комітет розглянув інший законопроект, який стосується особливостей залучення засуджених до праці та господарської діяльності в пенітенціарній системі. Зазначений законопроект передбачає зміни до кримінально-виконавчого кодексу та інших законів з метою поліпшення ресоціалізації засуджених та зменшення фінансового тягаря для установ виконання покарань.

В результаті обговорення Комітет рекомендує включити цей законопроект до порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України, прийняти його за основу в першому читанні та застосувати положення статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

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