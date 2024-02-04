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  1. В Украине

В Хмельницкой области парень похитил 20 тысяч долларов и 80 тысяч гривен у бабушки своей девушки

20:19, 4 февраля 2024
Эти средства пожилая женщина откладывала, чтобы приобрести жилье для своей внучки.
В Хмельницкой области парень похитил 20 тысяч долларов и 80 тысяч гривен у бабушки своей девушки
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В Хмельницкой области 24-летний мужчина похитил у бабушки своей девушки 20 тысяч долларов и 80 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Полицейские установили, что вместе с бабушкой проживала внучка и ее сожитель. Воспользовавшись тем, что девушка находилась в больнице, злоумышленник похитил 20 тысяч долларов США и 80 000 гривен, которые старушка откладывала всю жизнь своей внучке, которую воспитывала одна. Бабушка планировала купить жилье для внучки», – говорится в сообщении.

Подозреваемый, который и раньше привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, вместе с товарищами отправился сначала в Хмельницкий, а затем во Львов. Там он тратил деньги на дорогие отели, брендовую одежду, гаджеты.

Большую часть похищенных денег правоохранители изъяли и вернули владелице.

Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, и приговорил его к 8 годам заключения с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

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