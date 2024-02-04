В высокогорье двух областей Украины возрастает риск снежных лавин

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в горы из-за опасности лавин.

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В ближайшие два дня, 4 и 5 февраля, на территории Украины предполагается повышенный риск схода лавин в двух областях одновременно. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и Украинский гидрометцентр призывают граждан воздержаться от путешествий в горы в целях безопасности.

"4-5 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области, а 5 февраля, в связи с ожидаемой оттепелью и осадками (мокрый снег и дождь) на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается в заявлении ГСЧС Украины.

Укргидрометцентр предупреждает, что возможен спуск лавин при низких дополнительных нагрузках, а также формирование отдельных природных средних и крупных лавин.

Синоптики советуют воздержаться от посещения высокогорья с учетом чрезвычайной снеголавинной опасности.

Ранее мы сообщали, что по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в феврале составите от 4° мороза до 2° тепла.

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