В Китае сотрудник компании выплатил $25 млн мошенникам, выдавшим себя за его коллег с помощью дипфейка

Мужчина думал, что видит и слышит настоящих людей, которых он знает.

Фото: vecstock/Freepik

В Китае финансовый работник международной компании выплатил $25 миллионов мошенникам, которые использовали технологию дипфейка, чтобы выглядеть его коллегами во время видеоконференции. Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что сначала работник что-то заподозрил, когда получил сообщение якобы от главного финансового директора компании, говорящего о необходимости проведения тайной транзакции.

Однако тогда мужчина вышел на видеосвязь с главным финансовым директором и своими коллегами по поводу перевода денег. Сомнения исчезли, ведь мужчина думал, что видит и слышит настоящих людей, которых знает.

Это были мошенники, использовавшие технологию дипфейка. Эта технология – это методика синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте. Для этого мошенники используют доступные фото, видео, аудио с нужным человеком.

Полиция Гонконга доложила, что этот случай был одним из нескольких недавних эпизодов, когда мошенники с помощью дипфейков выманивали деньги. За последнее время правоохранители провели шесть арестов в связи с такими мошенничествами.

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