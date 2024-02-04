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  1. У світі

У Китаї співробітник компанії виплатив $25 млн шахраям, який видали себе за його колег за допомогою діпфейку

16:55, 4 лютого 2024
Чоловік думав, що бачить і чує справжніх людей, яких знає.
У Китаї співробітник компанії виплатив $25 млн шахраям, який видали себе за його колег за допомогою діпфейку
Фото: vecstock/Freepik
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У Китаї фінансовий працівник міжнародної компанії виплатив $25 мільйонів шахраям, які використали технологію діпфейку, щоб мати вигляд його колег під час відеоконференції. Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що спочатку працівник щось запідозрив, коли отримав повідомлення нібито від головного фінансового директора компанії, у якому йшлося про необхідність проведення таємної транзакції.

Однак тоді чоловік вийшов на відеозвʼязок із головним фінансовим директором і своїми колегами з приводу переведення грошей. Сумніви зникли, адже чоловік думав, що бачить і чує справжніх людей, яких знає.

Це були шахраї, які використали технологію діпфейку. Ця технологія — це методика синтезу зображення людини, яка ґрунтується на штучному інтелекті. Для цього шахраї використовують доступні фото, відео, аудіо з потрібною людиною.

Поліція Гонконгу доповіла, що цей випадок був одним із кількох недавніх епізодів, коли шахраї за допомогою діпфейків виманювали гроші. За останній час правоохоронці провели шість арештів у звʼязку з такими шахрайствами.

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