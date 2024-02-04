У високогір'ї двох областей України зростає ризик снігових лавин

Українцям рекомендують утриматися від поїздок у гори через небезпеку лавин.

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У найближчі два дні, 4 та 5 лютого, на території України передбачається підвищений ризик сходження лавин у двох областях одночасно. Державна служба з надзвичайних ситуацій України та Український гідрометцентр закликають громадян утриматися від подорожей у гори з метою безпеки.

«4-5 лютого на високогір’ї Івано-Франківської області, а 5 лютого, у зв’язку з очікуваною відлигою та опадами (мокрий сніг та дощ) на високогір’ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - повідомлено в заяві ДСНС України.

Укргідрометцентр попереджає, що можливе спускання лавин при низьких додаткових навантаженнях, а також формування окремих природних середніх та великих лавин.

Синоптики радять утриматися від відвідування високогір'я з урахуванням надзвичайної сніголавинної небезпеки.

Раніше ми повідомляли, що за прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря в лютому становите від 4° морозу до 2° тепла.

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