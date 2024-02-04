На Хмельниччині хлопець викрав 20 тисяч доларів та 80 тисяч гривень у бабусі своєї дівчини

Ці кошти літня жінка відкладала, щоб придбати житло для своєї онуки.

На Хмельниччині 24-річний чоловік викрав у бабусі своєї дівчини 20 тисяч доларів та 80 тисяч грн. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Поліцейські встановили, що разом з бабусею проживала онука та її співмешканець. Скориставшись тим, що дівчина перебувала у лікарні, зловмисник викрав 20 тисяч доларів США та 80 000 гривень, які старенька відкладала все життя для своєї онуки, яку виховувала одна. Бабуся планувала купити житло для онуки», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, разом з товаришами вирушив спочатку до Хмельницького, а потім до Львова. Там він витрачав гроші на дорогі готелі, брендовий одяг, гаджети.

Більшу частину викрадених грошей правоохоронці вилучили і повернули власниці.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, і засудив його до 8 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла.

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