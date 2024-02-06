В Ровенской области вернули в государственную собственность имущество сортоисследовательской станции

Имущество, которое было учтено за сортоисследовательской станцией, незаконно перешло в частную собственность, поэтому прокуратура обратилась в суд по истребованию недвижимого имущества из незаконного владения.

В Ровенской области частное хозяйственное общество вернуло законному владельцу недвижимое имущество стоимостью более 47 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что в 2019 году частное общество на основании протокола общего собрания совладельцев имущественных паев реорганизованного коллективного сельскохозяйственного предприятия и акта приемки-передачи недвижимого имущества зарегистрировало за собой право собственности на 3 объекта государственной недвижимости общей площадью 1481 кв.

Таким образом, имущество, которое учитывалось за Костопольской государственной сортоисследовательской станцией, незаконно перешло в частную собственность.

Здолбуновская окружная прокуратура инициировала в судебном порядке истребование недвижимого имущества по незаконному владению.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал вернуть имущество в государственную собственность.

В настоящее время Фонд государственного имущества Украины в Государственном реестре прав на недвижимое имущество уже зарегистрировал право государственной собственности на объекты недвижимости, расположенные в селе Подлужное Ровенского района.

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