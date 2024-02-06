На Рівненщині повернули у державну власність майно сортодослідної станції

Майно, яке обліковувалось з сортодослідною станцією, незаконно перейшло у приватну власність, тому прокуратура звернулася до суду щодо витребування нерухомого майна з незаконного володіння.

На Рівненщині приватне господарське товариство повернуло законному власнику нерухоме майно вартістю понад 47 млн гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що у 2019 році приватне товариство на підставі протоколу загальних зборів співвласників майнових паїв реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства та акту приймання-передачі нерухомого майна зареєструвало за собою право власності на 3 об’єкти державної нерухомості загальною площею 1481 кв м.

Таким чином майно, яке обліковувалось за Костопільською державною сортодослідною станцією, незаконно перейшло у приватну власність.

Здолбунівська окружна прокуратура ініціювала в судовому порядку витребування нерухомого майна з незаконного володіння.

Північно-західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та зобов’язав повернути майно в державну власність.

Наразі Фонд державного майна України у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вже зареєстрував право державної власності на об’єкти нерухомості, розташовані в селі Підлужне Рівненського району.

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