На Рівненщині повернули у державну власність майно сортодослідної станції

На Рівненщині приватне господарське товариство повернуло законному власнику нерухоме майно вартістю понад 47 млн гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Зазначається, що у 2019 році приватне товариство на підставі протоколу загальних зборів співвласників майнових паїв реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства та акту приймання-передачі нерухомого майна зареєструвало за собою право власності на 3 об’єкти державної нерухомості загальною площею 1481 кв м.
Таким чином майно, яке обліковувалось за Костопільською державною сортодослідною станцією, незаконно перейшло у приватну власність.
Здолбунівська окружна прокуратура ініціювала в судовому порядку витребування нерухомого майна з незаконного володіння.
Північно-західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та зобов’язав повернути майно в державну власність.
Наразі Фонд державного майна України у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вже зареєстрував право державної власності на об’єкти нерухомості, розташовані в селі Підлужне Рівненського району.
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