В Германии и Франции подтвердили, что в ходе визита Зеленского подпишут соглашения о безопасности

Владимир Зеленский подпишет соглашения о безопасности с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Президент Украины Владимир Зеленский приезжает в Берлин, где утром встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. В рамках визита они подпишут двустороннее соглашение о безопасности. Об этом пишет N-TV.

По словам представителя правительства Германии, в ходе переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

Также администрация президента Франции сообщила, что Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский намерены подписать соглашение о безопасности в Елисейском дворце.

"Это соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – говорится в сообщении.