У Німеччині та Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку

Володимир Зеленський підпише угоди про безпеку з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Президент України Володимир Зеленський прибуває до Берліна, де вранці зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. У межах візиту вони підпишуть двосторонню безпекову угоду. Про це пише N-TV.

За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у Федеральній канцелярії "буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки".

Також адміністрація президента Франції повідомила, що Емманюель Макрон і Володимир Зеленський планують підписати угоду про безпеку в Єлисейському палаці.



"Ця угода відповідає зобов'язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", – йдеться у повідомленні.

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