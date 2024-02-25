Игорь Клименко заявил, что за два года войны ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально

По словам главы МВД Клименко, сейчас ведомство работает над новой архитектурой безопасности в Украине

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что за два года полномасштабной войны в Украине ни одна единица оружия не пересекла границу нашей страны нелегально. Об этом он сказал на форуме «Украина. Год 2024».

«Могу сказать, что ни одна единица оружия (нелегальное оружие – ред.) на сегодняшний день за два года полномасштабной войны не пересекла границу Украины с ЕС. Это колоссальная работа наших сил безопасности», – рассказал Клименко.

По словам Клименкм, МВД сейчас работает над новой архитектурой безопасности в Украине, так как потребность в безопасности после войны увеличится в разы.

«И мы знаем, что делать дальше. У нас есть четкий план, как будет формироваться среда безопасности в послевоенной Украине», - добавил Клименко.

Ранее сообщалось, что 25 февраля проходит форум «Украина. Год 2024», в котором принимает участие военно-политическое руководство страны.

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