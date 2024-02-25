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  1. В Украине

2024 год будет годом активного использования наземных дронов — Александр Камышин

12:24, 25 февраля 2024
Александр Камышин сообщил, что на фронте ВСУ будут активно использовать наземные роботизированные системы.
2024 год будет годом активного использования наземных дронов — Александр Камышин
Фото: railinsider.com.ua
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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в 2024 году Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны. Об этом он сказал на форуме «Украина. 2024 год».

«В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах», - сказал министр.

По словам Камышина, удары по стратегическим объектам внутри страны-агрессора были нанесены дронами украинского производства.

Ранее сообщалось, что 25 февраля проходит форум «Украина. Год 2024», в котором принимает участие военно-политическое руководство страны.

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