2024 рік буде роком активного використання наземних дронів — Олександр Камишін

Олександр Камишін повідомив, що на фронті ЗСУ будуть активно використовувати наземні роботизовані системи.

Фото: railinsider.com.ua

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у 2024 ріці Україна почне активно використовувати на полі бою наземні дрони. Про це він сказав на форумі «Україна. 2024 рік».

«Минулого року ми побачили в дії дрони у повітрі, а також на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи», - сказав міністр.

За словами Камишіна, удари по стратегічних об'єктах всередині країни-агресора були завдані дронами українського виробництва.

Раніше ми писали, що 25 лютого проходить форум «Україна. Рік 2024», у якому приймає участь військово-політичне керівництво країни.

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