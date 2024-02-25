Ігор Клименко заявив, що за два роки війни жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально

За словами голови МВС Клименка, наразі відомство працює над новою архітектурою безпеки в Україні.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що за два роки повномасштабної війни в Україні жодна одиниця зброї не перетнула кордон нашої країни нелегально. Про це він сказав під час форуму «Україна. Рік 2024».

«Можу сказати, що жодна одиниця зброї (нелегальна зброя - ред.) на сьогодні за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з ЄС. Це колосальна робота наших сил безпеки», - розповів Клименко.

За словами Клименкм, МВС наразі працює над новою архітектурою безпеки в Україні, так як потреба у безпеці після війни збільшиться в рази.

«І ми знаємо, що робити далі. У нас є чіткий план, як формуватиметься безпекове середовище в повоєнній Україні», - додав Клименко.

Раніше ми писали, що 25 лютого проходить форум «Україна. Рік 2024», у якому приймає участь військово-політичне керівництво країни.

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