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  1. В Украине

В Гоструда объяснили, можно ли во время войны предоставлять работникам ежегодный отпуск количеством более 24 дней

11:50, 16 марта 2024
Отмечается, что во время войны предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 дня за текущий рабочий год.
В Гоструда объяснили, можно ли во время войны предоставлять работникам ежегодный отпуск количеством более 24 дней
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли во время войны предоставлять работникам ежегодный отпуск количеством более 24 дней.

Законом Украины от 22.11.2023 №3494-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов», вступившего в силу 24.12.2023, внесены изменения и дополнения к ч. 1 ст. 12 ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Так, согласно абз. 1 ч. 1 ст. 12 ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Абзацем 2 ч. 1 ст. 12 вышеупомянутого Закона установлено, что если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление не использованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы.

Таким образом, предоставление работнику ежегодного очередного отпуска более 24 календарных дней является его правом, а не обязанностью.

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