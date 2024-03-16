Что празднуют 16 марта и какие памятные события произошли в этот день

16 марта - Международный день спортивных автогонок.

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В субботу, 16 марта, в мире празднуют Международный день спортивных автогонок. Праздник всегда приходится на третью субботу марта и совпадает со знаковым событием "12 часов Себринга". Посвящен праздник азарту и состязательному духу гонки на спортивных автомобилях, спорту, который увлекает фанатов во всем мире сочетанием скорости, технологий и человеческого мастерства.

Также 16 марта – День свободы информации. Именно в этот день в США празднуют день рождения выдающегося политика Джеймса Мэдисона, которого считают отцом Конституции США и сторонником прозрачности правительства.

А еще сегодня День черной печати. Праздник популярен в США и посвящен дню, когда здесь впервые вышла газета, которой владели афроамериканцы. На сегодняшний день афроамериканцам принадлежит более 200 медиакомпаний в Америке.

Кроме этого, в Словакии – День инженера, в Литве – День книжных контрабандистов, в Латвии – День памяти легионеров, в Казахстане – День республиканской гвардии, в США – День блюд из сердцевины артишока.

Верующие чтят память мученика Савина Ермопольского.

Какие памятные события произошли 16 марта:

1917 - "Приговором Народного суда" украинские революционные манифестанты демонтировали памятник Столыпину на Думской площади в Киеве;

1919 - В США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом;

1923 - Римская полиция запретила свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах;

1960 - В Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях;

1990 - Во Львове начала работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко;

1994 - Фигуристка Тоня Хардинг изгнана из спорта за причастность к организации нападения на фигуристку Нэнси Кэрриган;

1998 - Папа Римский Иоанн Павел II извинился за бездействие и молчание многих католиков во время Холокоста;

2006 - Генеральная ассамблея ООН почти единогласно проголосовала за создание Совета по правам человека;

2014 - Состоялся незаконный референдум в Крыму. Для окончательной реализации плана оккупации Россией Крыма марионеточной властью полуострова была проведена имитация референдума о статусе автономии.

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