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Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

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  1. Суспільство

Що святкують 16 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:02, 16 березня 2024
16 березня — Міжнародний день спортивних автоперегонів.
Що святкують 16 березня та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: shutterstock.com
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У суботу, 16 березня, в світі святкують Міжнародний день спортивних автоперегонів. Свято завжди припадає на третю суботу березня і збігається зі знаковою подією "12 Годин Себрінга". Присвячено свято азарту і змагальному духу перегонів на спортивних автомобілях, спорту, який захоплює фанатів у всьому світі поєднанням швидкості, технологій і людської майстерності.

Також 16 березня День свободи інформації. Саме цього дня в США святкують день народження видатного політика Джеймса Медісона, якого вважають батьком Конституції США і прихильником прозорості уряду. 

 

А ще сьогодні День чорної преси. Свято популярне в США і присвячене дню, коли тут вперше вийшла газета, якою володіли афроамериканці. На сьогоднішній день афроамериканцям належить понад 200 медіакомпаній в Америці. 

Крім цього, у Словаччині - День інженера, у Литві - День книжкових контрабандистів, у Латвії - День пам'яті легіонерів, у Казахстані - День республіканської гвардії, у США - День страв із серцевини артишоку.

Віряни вшановують пам'ять мученика Савина Єрмопольського. 

Які пам’ятні події стались 16 березня:

1917 - "Вироком Народного суду" українські революційні маніфестанти демонтували пам'ятник Столипіну на Думській площі у Києві;

1919 - У США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів із літаком;

1923 - Римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1960 - У Нью-Йорку представлено перший автомобіль на сонячних батареях;

1990 - У Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1994 - Фігуристка Тоня Гардінг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;

1998 - Папа Римський Іван Павло II вибачився за бездіяльність і мовчання багатьох католиків під час Голокосту;

2006 - Генеральна асамблея ООН майже одноголосно проголосувала за створення Ради з прав людини;

2014 - Відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму про статус автономії.

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