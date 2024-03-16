Що святкують 16 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

16 березня — Міжнародний день спортивних автоперегонів.

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У суботу, 16 березня, в світі святкують Міжнародний день спортивних автоперегонів. Свято завжди припадає на третю суботу березня і збігається зі знаковою подією "12 Годин Себрінга". Присвячено свято азарту і змагальному духу перегонів на спортивних автомобілях, спорту, який захоплює фанатів у всьому світі поєднанням швидкості, технологій і людської майстерності.

Також 16 березня День свободи інформації. Саме цього дня в США святкують день народження видатного політика Джеймса Медісона, якого вважають батьком Конституції США і прихильником прозорості уряду.

А ще сьогодні День чорної преси. Свято популярне в США і присвячене дню, коли тут вперше вийшла газета, якою володіли афроамериканці. На сьогоднішній день афроамериканцям належить понад 200 медіакомпаній в Америці.

Крім цього, у Словаччині - День інженера, у Литві - День книжкових контрабандистів, у Латвії - День пам'яті легіонерів, у Казахстані - День республіканської гвардії, у США - День страв із серцевини артишоку.

Віряни вшановують пам'ять мученика Савина Єрмопольського.

Які пам’ятні події стались 16 березня:

1917 - "Вироком Народного суду" українські революційні маніфестанти демонтували пам'ятник Столипіну на Думській площі у Києві;

1919 - У США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів із літаком;

1923 - Римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1960 - У Нью-Йорку представлено перший автомобіль на сонячних батареях;

1990 - У Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1994 - Фігуристка Тоня Гардінг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;

1998 - Папа Римський Іван Павло II вибачився за бездіяльність і мовчання багатьох католиків під час Голокосту;

2006 - Генеральна асамблея ООН майже одноголосно проголосувала за створення Ради з прав людини;

2014 - Відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму про статус автономії.

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