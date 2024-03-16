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На Київщині суд позбавив водійських прав чоловіка, який керував авто у стані сп’яніння у комендантську годину

10:38, 16 березня 2024
Також порушник має сплатити штраф.
На Київщині суд позбавив водійських прав чоловіка, який керував авто у стані сп’яніння у комендантську годину
фото з відкритих джерел
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Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винним мешканця с. Велика Олександрівка у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Про це повідомляє пресслужба суду. 

З постанови вбачається, що 25.12.2023 року о 02  год. 35 хв. у  Борисполі на перехресті вул. Завокзальна та Запорізька, водій С. керував авто «VOLKSWAGEN PASSAT», з ознаками алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови, поведінка, що не відповідає обстановці. Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку водій С.відмовився, чим порушив п.2.5 Правил дорожнього руху України, за що передбачена адміністративна відповідальність згідно ч. 1 ст. 130 КУпАП.

В судовому засіданні представник правопорушника зазначив, що протокол складений відносно водія С. про притягнення його до відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, є недопустимим, незаконним, протиправним та містить неправдиві відомості та не може бути взятий судом до уваги, а тому просить провадження у справі закрити, у зв’язку з відсутністю в діях водія С. події та складу адміністративного  правопорушення.

Ознайомившись з матеріалами про адміністративне правопорушення судом встановлено, що вина водія С. підтверджується даними, що містяться в протоколі про адміністративне правопорушення; актом огляду на стан алкогольного спяніння з використанням спеціальних технічних засобів;  направленням на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; довідкою про відсутність повторності вчинення адміністративного правопорушення С.  за ст. 130 КУпАП; довідкою про отримання С. посвідчення водія на право керування транспортними засобами; даними відеозапису з боді-камер поліцейських, на яких зафіксовані обставини правопорушення.

З безперервного відеозапису наданого працівниками поліції, судом було встановлено, що автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT»,  стояв на узбіччі дороги з увімкненим двигуном та  габаритними  вогнями.  Водій С. не заперечував факт керування та  повідомив працівників поліції, що їхав з роботи додому.  Причиною  зупинки водія С. було керування транспортним засобом о 2:35 год. під час комендантської години, про що йому було повідомлено працівниками поліції.

Встановлення комендантської години на всій території України передбачає обмеження в русі осіб у певний період доби. В Київській області встановлено обмеження з 00 год. до 05 год. наступного дня. Виключення є лише при наявності перепусток виданих військовою адміністрацією. Враховуючи те, що водій С. рухався під час комендантської години, на думку суду, його зупинення працівниками поліції є законним.

Також водію С. неодноразово було запропоновано пройти огляд у встановленому законом порядку на місці або в медичному закладі, а в подальшому отримати копію протоколу.

Крім того, водію С. було роз’яснено його права та обов’язки відповідно до ст.268 КУпАП, порядок проходження огляду водіїв на стан наркотичного сп’яніння та в разі відмови водія від проходження на нього буде складено протокол за ст. 130 КУпАП.  Водій С. ігнорував пропозицію працівників поліції пройти огляд, вів себе зухвало, не заперечував факт не вживання ним спиртних напоїв при оголошенні йому підозри у перебуванні у стані алкогольного сп’яніння, лише сперечався з приводу причини зупинки та зачинився в автомобілі.

На думку суду, водій С. не виконав вимоги працівників поліції, передбачені п.2.5 ПДР України, який передбачає обов’язок водія на вимогу працівника міліції пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин, що послужило підставою для зібрання матеріалів та складання протоколу по ч.1 ст.130 КУпАП.

Заслухавши позицію представника та дослідивши матеріали справи суд прийшов до висновку за необхідне застосувати до правопорушника адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) грн. в дохід держави з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 (один) рік.

Крім того, правопорушник сплатить судовий збір на користь держави в сумі 605,60 грн.

З повним текстом постанови можна ознайомитися в ЄДРСР № 359/485/24.

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