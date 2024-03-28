Трагедия в Киевской области: в пожаре погибли мать и ее 7-летний сын

В результате пожара также пострадали другие члены семьи, а именно 13-летняя девочка и 18-летний парень – их госпитализировали в больницу.

В среду, 27 марта, произошел пожар в жилом доме в селе Гоголев Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили в одной из комнат тела двух человек: 40-летнюю женщину и ее малолетнего сына.

Отмечается, что других членов семьи, 13-летнюю девочку и 18-летнего парня госпитализировали в Броварскую больницу.

В полиции отметили, что предварительной причиной возгорания помещения стало короткое замыкание электропроводки вследствие ее неисправности.

Следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители назначили соответствующие экспертизы. Следствие продолжается.

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