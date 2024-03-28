Трагедія на Київщині: у пожежі загинули матір та її 7-річний син

У результаті пожежі також постраждали інші члени родини, а саме 13-річна дівчинка та 18-річний хлопець - їх госпіталізували до лікарні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 27 березня, сталася пожежа у житловому будинку в селі Гоголів Київської області. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили в одній із кімнат тіла двох осіб: 40-річної жінки та її малолітнього сина.

Зазначається, що інших членів родини, 13-річну дівчинку та 18-річного хлопця, госпіталізували до Броварської лікарні.

У поліції зазначили, що попередньою причиною загорання приміщення стало коротке замикання електропроводки, внаслідок її несправності.

Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці призначили відповідні експертизи. Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.