ЕС отказывается передавать Украине 5 млрд евро доходов от росактивов, – СМИ

Как сообщается, Еврокомиссия хочет оставить эти деньги как своеобразную страховку от предполагаемых судебных тяжб со стороны рф.

Европейский Союз решил не передавать Украине 5 млрд. евро доходов, полученных от инвестирования замороженных в 2022-2023 годах российских активов, сообщило издание Politico.

Эти деньги будут находиться в Euroclear – органе, владеющем большинством активов российского центробанка в Европе.

Отмечается, что они будут рассматриваться как своеобразная страховка от вероятных судебных исков со стороны москвы.

Журналисты издания выяснили, что согласно предоставленным предложениям деньги будут использованы для покрытия "расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг из-за войны в Украине".

«Прибыль за 2022–2023 годы, связанная с замороженными российскими активами, отделена от прибыли, полученной в рамках обычного бизнеса. Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до тех пор, пока не будут даны дальнейшие указания», – сообщила Euroclear в письменном ответе Politico.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2024 году у Украины есть планы получить доступ к доходам от замороженных российских активов. Общее количество замороженных активов, связанных с рф, за рубежом составляет около 300 млрд дол. Наибольшая доля – это активы рф в Евросоюзе и странах Большой семерки, уже удалось идентифицировать 260 млрд евро.

Впрочем, Украина за 2 года не смогла получить ни одной части этих средств. Некоторые банкиры и юристы в Великобритании, например, предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют повредить репутации Лондон как международного финансового центра и могут вызвать вопросы соблюдения принципа верховенства права.

Замминистра юстиции Ирина Мудрая ранее отмечала, что в Бельгии и Люксембурге находятся 210 млрд евро в финансовых учреждениях Euroclear и Clearstream. Еще около 50 млрд евро находятся в США (от $5 до 8 млрд), Японии, Великобритании, Канаде, Австралии и Швейцарии. По ее словам, обсуждаются два пути использования сверхдоходов от обездвиженных средств для помощи Украине.

Первый – это налогообложение доходов с замороженных активов Euroclear и дальнейшее направление этих средств Украине.

Второй – направление в пользу Украины непосредственно сверхприбылей. Сумма растет до 4-5 млрд евро в год, но для реализации необходимо изменить законодательство ЕС, что может оказаться непростым процессом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.