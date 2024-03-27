ЄС відмовляється передавати Україні 5 млрд євро доходів від росактивів, – ЗМІ

Як повідомляється, Єврокомісія хоче залишити ці гроші як своєрідну страховку від ймовірних судових позовів з боку росії.

Європейський Союз вирішив не передавати Україні 5 млрд євро доходів, отриманих від інвестування заморожених у 2022-2023 роках російських активів, повідомило видання Politico.

Ці гроші перебуватимуть в Euroclear – органі, який володіє більшістю активів російського центробанку в Європі.

Зазначається, що їх розглядатимуть як своєрідну страховку від імовірних судових позовів з боку москви.

Журналісти видання з’ясували, що згідно із наданими пропозиціями гроші будуть використані для покриття "розходів, ризиків і збитків, яких зазнали центральні депозитарії цінних паперів через війну в Україні".

«Прибуток за 2022–2023 роки, пов'язаний із замороженими російськими активами, відокремлений від прибутку, отриманого в рамках звичайного бізнесу. Ми не розподіляємо цей прибуток серед акціонерів і зберігаємо його доти, доки не будуть надані подальші вказівки», – повідомила Euroclear у письмовій відповіді Politico.

Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у 2024 році Україна має плани отримати доступ до доходів від заморожених російських активів. Загальна кількість заморожених активів, пов’язаних з рф, за кордоном становить біля 300 млрд дол. Найбільша частка — це активи рф в Євросоюзі та країнах Великої сімки, вже вдалося ідентифікувати 260 млрд євро. Втім, Україна за 2 роки не змогла отримати жодної частини від цих коштів.

Деякі банкіри та юристи у Великій Британії, наприклад, попереджають, що гучні конфіскації активів ризикують зашкодити репутації Лондон як міжнародного фінансового центру і можуть викликати питання щодо дотримання принципу верховенства права.

Заступник міністра юстиції Ірина Мудра раніше зазначала, що у Бельгії та Люксембурзі знаходяться 210 млрд євро у фінансових установах Euroclear i Clearstream.

Ще близько 50 млрд євро знаходяться у США (від $5 до 8 млрд), в Японії, Великій Британії, Канаді, Австралії та Швейцарії. За її словами, обговорюються два шляхи використання надприбутків від знерухомлених коштів для допомоги Україні. Перший це оподаткування прибутків з заморожених активів Euroclear та подальше спрямування цих коштів Україні.

Другий – спрямування на користь України безпосередньо надприбутків. Сума зростає до 4-5 млрд євро на рік, але для втілення необхідно змінити законодавство ЄС, що може виявитись непростим процесом.

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