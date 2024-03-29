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Прокуратура через суд требует от городских чиновников ликвидировать незаконную свалку в Дарницком районе

20:10, 29 марта 2024
Прокуратура Киева обратилась в суд с иском об уборке несанкционированной свалки на земельных участках водного фонда Дарницком районе.
Прокуратура через суд требует от городских чиновников ликвидировать незаконную свалку в Дарницком районе
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с требованием обязать столичных чиновников ликвидировать незаконную свалку. Этот объект был создан на земельных участках водного фонда Дарницкого района столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В результате расследования, в котором принимали участие специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа, было установлено, что на этих земельных участках расположены строительные отходы и остатки сухой растительности. Размеры свалки превышают 0,6 гектара.

Несмотря на это, Киевская городская государственная администрация не принимает никаких мер по уборке этой незаконной свалки. Прокуратура считает, что наличие такой свалки негативно влияет на окружающую среду и здоровье жителей.

В связи с этим прокуратура обратилась в Киевский окружной административный суд с соответствующим иском, надеясь на принятие эффективных мер для ликвидации свалки.

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