Прокуратура через суд вимагає від міських чиновників ліквідувати незаконне сміттєзвалище в Дарницькому районі

Прокуратура Києва звернулась до суду з позовом щодо прибирання несанкціонованого сміттєзвалища на земельних ділянках водного фонду Дарницькому районі.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

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Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з вимогою зобов'язати столичних посадовців ліквідувати незаконне сміттєзвалище. Цей об'єкт був створений на земельних ділянках водного фонду Дарницького району столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Внаслідок розслідування, в якому брали участь фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу, було встановлено, що на цих земельних ділянках розташовані будівельні відходи та залишки сухої рослинності. Розміри сміттєзвалища перевищують 0,6 гектара.

Незважаючи на це, Київська міська державна адміністрація не вживає жодних заходів щодо прибирання цього незаконного сміттєзвалища. Прокуратура вважає, що наявність такого звалища негативно впливає на довкілля та здоров'я мешканців.

У зв'язку з цим прокуратура звернулась до Київського окружного адміністративного суду із відповідним позовом, сподіваючись на прийняття ефективних заходів для ліквідації сміттєзвалища.

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