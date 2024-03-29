На Запорожье группа грабителей в масках под руководством «вора в законе» совершала кражи

На Запорожье полиция обезвредила деятельность преступной организации, которая действовала под кураторством «вора в законе».

Источник фото: npu.gov.ua

На Запорожье полиция успешно ликвидировала деятельность преступной организации, которая работала под контролем "вора в законе". По данным правоохранителей, 27 марта были задержаны организатор и четыре участника группы. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Члены организации подробно планировали каждое преступление: изучали графики жизни потерпевших и их семей, проводили разведку местности, проверяли наличие видеокамер и сигнализации, исследовали замки и следили за потенциальными жертвами. При совершении преступлений они придерживались исключительной конспирации, используя маски или балаклавы, перчатки и радиостанции для связи между собой. Дополнительно злоумышленники пользовались резиновыми масками, чтобы скрыть лица.

После проведения следственных действий полиция собрала доказательства причастности участников к пяти кражам на сумму почти 4 миллионов гривен и двух случаев вымогательства более 330 тысяч гривен. В результате проведенных мероприятий 27 марта организатора и четырех участников преступной группы задержали правоохранители. Во время обыска в их местах проживания были изъяты ружье, пистолеты, патроны, биты, кастет, граната, а также магниты для открытия дверных замков, радиостанции, маски, балаклавы, ключи от замков, автомобили премиум-класса, деньги и телефоны.

Все задержанные фигуранты были уведомлены о подозрении согласно процессуальному руководству Вознесеновской окружной прокуратуры г. Запорожья. В зависимости от роли и участия в преступных действиях, им грозит квалификация по статьям Уголовного кодекса Украины.

Все подозреваемые остаются в определенном заведении под ответственностью правоохранительных органов. В ближайшее время будут решаться вопросы об избрании меры пресечения. Напомним, максимальное наказание для участников группы составляет 12 лет лишения свободы, а для организатора - 15 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.