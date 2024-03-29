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На Запоріжжі група грабіжників в масках під керівництвом «вора в законі» здійснювала крадіжки

23:48, 29 березня 2024
На Запоріжжі поліція знешкодила діяльність злочинної організації, яка діяла під кураторством «вора в законі».
На Запоріжжі група грабіжників в масках під керівництвом «вора в законі» здійснювала крадіжки
Джерело фото: npu.gov.ua
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На Запоріжжі поліція успішно ліквідувала діяльність злочинної організації, яка працювала під контролем "вора в законі". За даними правоохоронців, 27 березня були затримані організатор та чотири учасники групи. Про це повідомила Національна поліція України.

Члени організації докладно планували кожний злочин: вивчали графіки життя потерпілих та їхніх родин, проводили розвідку місцевості, перевіряли наявність відеокамер та сигналізації, досліджували замки та слідкували за потенційними жертвами. При скоєнні злочинів вони дотримувалися виключної конспірації, використовуючи маски або балаклави, перчатки та радіостанції для зв'язку між собою. Додатково зловмисники користувалися гумовими масками, щоб приховати обличчя.

Після проведення слідчих дій поліція зібрала докази причетності учасників до п'яти крадіжок на суму майже 4 мільйонів гривень та двох випадків вимагання понад 330 тисяч гривень. У результаті проведених заходів 27 березня організатора та чотирьох учасників злочинної групи затримали правоохоронці. Під час обшуку в їхніх місцях проживання були вилучені рушниця, пістолети, набої, біти, кастет, граната, а також магніти для відкриття дверних замків, радіостанції, маски, балаклави, ключі від замків, автомобілі преміум-класу, гроші та телефони.

Всі затримані фігуранти були повідомлені про підозру згідно з процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя. В залежності від ролі та участі у злочинних діях, їм загрожує кваліфікація за статтями Кримінального кодексу України.

Усі підозрювані залишаються у визначеному закладі під відповідальністю правоохоронних органів. Найближчим часом будуть вирішуватися питання щодо обрання запобіжних заходів. Нагадаємо, максимальне покарання для учасників групи становить 12 років позбавлення волі, а для організатора - 15 років.

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