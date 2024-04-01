Зеленский провел совещание с военными и чиновниками: принято решение об упрощении процедуры закупок дронов

Участники совещания обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников.

Президент Владимир Зеленский провел 1 апреля с военными и чиновниками совещание по дронам. На совещании по дронам было принято решение об упрощении процедуры закупок, импорте комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов БПЛА.

«Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач», – сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам Президента, обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК.

«Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны своевременно реагировать на них», – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства сообщил о важных решениях по упрощению процедуры закупок, импорту комплектующих, наращиванию производства снарядов для дронов и обучению операторов.

«Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют по отдельным направлениям. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт», – подытожил Зеленский.

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