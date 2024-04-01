В Киеве произошло повреждение участка канализационного коллектора в Дарницком районе

На месте уже работают аварийные службы.

Источник иллюстративного фото: Киевводоканал / Facebook

В Дарницком районе из-за повреждения участка Новодарницкого канализационного коллектора глубокого залегания произошла аварийная ситуация. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, на месте находятся аварийно-ремонтная бригада «Киевводоканала», работники дорожно-эксплуатационной службы и другие службы.

Проводится обследование сетей с последующей локализацией повреждения, участок огородили.

Также в связи с этим движение транспорта первой полосой в направлении Харьковского шоссе ограничено.

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