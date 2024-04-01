У Києві сталось пошкодження ділянки каналізаційного колектора в Дарницькому районі

На місці уже працюють аварійні служби.

Джерело ілюстраційного фото: Київводоканал / Facebook

У Дарницькому районі через пошкодження ділянки Новодарницького каналізаційного колектора глибокого залягання сталася аварійна ситуація. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Як зазначається, на місці перебувають аварійно-ремонтна бригада «Київводоканалу», працівники шляхово-експлуатаційної служби та інші служби.

Проводиться обстеження мереж із подальшою локалізацією пошкодження, ділянку огородили.

Також у зв’язку з цим рух транспорту першою смугою в напрямку Харківського шосе обмежено.

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