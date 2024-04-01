Зеленський провів нараду з військовими та урядовцями: ухвалено рішення про спрощення процедури закупівель дронів

Учасники наради оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників.

Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів 1 квітня з військовими та урядовцями нараду щодо дронів. На нараді щодо дронів було ухвалено рішення про спрощення процедури закупівель, імпорт комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів БПЛА.

«Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів. Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань», – повідомив Зеленський.

Окрім того, за словами Президента, обговорили, як забезпечити гнучкість нашого ОПК.

«Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них», – наголосив Зеленський.

Також глава держави повідомив про важливі рішення щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектуючих, нарощування виробництва снарядів для дронів та навчання операторів.

«Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт», – підсумував Зеленський.

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