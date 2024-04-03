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Парламент Норвегии закрыли из-за угроз взрыва

18:04, 3 апреля 2024
Парламент Норвегии получил две угрозы о взрывчатке.
Парламент Норвегии закрыли из-за угроз взрыва
Источник фото: EPA/UPG
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После получения двух сообщений с угрозами взрыва, здание парламента Норвегии временно закрыли, сообщает NRK.

Согласно сообщению оперативного руководителя полиции Свенда Бьелланда, первая угроза поступила в полицию в 09:48. "Было получено две угрозы", - отметил Бьелланд после 11:30. Он пояснил, что Стортинг (парламент Норвегии) получил первую угрозу во вторник вечером через электронную почту, однако ее не восприняли серьезно. Сегодня же появилась новая угроза, которую полиция рассматривает как более реальную.

Одна из угроз была размещена на веб-сайте 4chan с предупреждением не появляться в Стортинге завтра в 10:00.

Сейчас территория вокруг Стортинга оцеплена и перекрыт въезд транспорта. Проводится обыск в этом районе. Движение транспорта в районе Стортинга прекращено.

Все члены парламента и работники получили сообщение об угрозе через SMS и информацию о том, что входы в здание Стортинга временно закрыты из-за ситуации с безопасностью.

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