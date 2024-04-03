Владимир Зеленский двумя указами внес изменения в Положение о прохождении гражданами военной службы в ВСУ

Два указа Президента о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах были опубликованы одновременно

Кроме подписания законов о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет, повторного медицинского осмотра ограничено пригодных и введения идентификации средствами Реестра военнообязанных и цифрового военного учета, 2 апреля Президент Владимир Зеленский подписал два Указа №213/2024 и №214/202 внес изменения в один и тот же нормативно-правовой акт – Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом от 10 декабря 2008 года №1153/2008. Изменения очень разноплановые – касаются отпусков, командировок военнослужащих за границу, присвоения званий и т.д.

Зокрема, у п. 9 Положення тепер визначено, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, можуть бути направлені за кордон у складі військових підрозділів або індивідуально на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) та в інших цілях, передбачених законами.

У пункті 12 встановлюється, що продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, призупинення військової служби або звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, переведення військовослужбовців строкової військової служби на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби та дії контракту понад встановлені строки до термінів, визначених ч. 9 статті 23 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

Також внесені зміни до п. 18, який регулює питання першого контракту про проходження військової служби. Встановлено, що він зокрема укладається з особами, які приймаються на військову службу за контрактом під час дії воєнного стану, у тому числі з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, – до оголошення демобілізації або на строки, визначені ч. 2 статті 23 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

У п. 33-1 встановлено, що дія контракту про проходження військової служби з військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту продовжується на час перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), а також на час увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку із захворюванням.

У п. 59 визначено, що у період дії воєнного стану обов'язковий строк вислуги в попередньому військовому званні щодо дострокового присвоєння чергового військового звання вперше не встановлюється.

У період дії воєнного стану або відсічі збройної агресії проти України військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу в порядку заохочення може бути достроково вдруге за весь період проходження військової служби присвоєно чергове військове звання, але не раніше ніж через шість місяців із дня присвоєння попереднього військового звання та за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим.

У п. 104 встановлюється, що у період дії воєнного стану особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, не менше трьох місяців брали безпосередню участь у воєнних (бойових) діях та не менше трьох місяців успішно виконують службові обов'язки на посадах осіб офіцерського складу, перелік яких визначається Міністерством оборони України, за поданими ними рапортами приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого лейтенанта відповідно до підпункту 4 пункту 50 цього Положення.

Особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, під час укладення такого контракту беруть зобов'язання не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану пройти курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності.

Особи офіцерського складу, первинне військове звання офіцерського складу яким присвоєно відповідно до підпункту 4 пункту 50 цього Положення, у разі порушення взятого ними під час укладення контракту зобов'язання щодо проходження відповідного курсу військової підготовки звільняються з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

У п. 116 визначається, що зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається в разі перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), у разі розформування військової частини та за відсутності можливості перемістити такого військовослужбовця на вакантну посаду – до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

Підрозділ «Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, які направляються за кордон» розділу IV доповнили пунктом 140-1 такого змісту.

В особливий період добір і направлення за кордон військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, здійснюється у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

У п. 186 визначається, що відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення надається військовослужбовцю відповідно до пункту 11 статті 101 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

У пункті 195 визначили, що військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений ч. 1 статті 23 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу», закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до ч. 9 статті 23 зазначеного Закону, та які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців, можуть звернутися по команді з рапортом щодо переведення їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Зарахування зазначених військовослужбовців за грошовим, продовольчим, речовим та іншими видами забезпечення, передбаченими для військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється з дня видання відповідного наказу по стройовій частині.

Командиром військової частини до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем призову військовослужбовця на строкову військову службу у п'ятиденний строк надсилається витяг з наказу про переведення військовослужбовця на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Пункт 205 доповнили абзацом, за яким під час дії воєнного стану військовослужбовцям строкової військової служби надання відпустки здійснюється у порядку, визначеному пунктом 18 статті 101 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

У п. 208 визначено, що відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) надається зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва). Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) не може перевищувати чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Після закінчення встановленого строку безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець строкової військової служби підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про його придатність за станом здоров’я до військової служби.

В п. 252 встановлено, що за рішенням командирів військових частин військовослужбовці, які перебувають у відповідних відпустках (за винятком відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), можуть бути відкликані із цих відпусток та за викликом зобов'язані негайно повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), повинні з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для переосвідчення (повторного огляду), а в разі неможливості прибути за станом здоров'я – негайно повідомити про це керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки письмово з поданням довідки закладу охорони здоров'я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В особливий період надання військовослужбовцям відпусток здійснюється в порядку, визначеному Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Пункти 258 і 259 викладені в такій редакції:

Лікування військовослужбовців повинно бути закінчено в закладі охорони здоров'я. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) не може перевищувати чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення надається військовослужбовцям за висновком (постановою) військово-лікарської комісії з урахуванням вимог пунктів 11 та 19 статті 101 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) надається:

Головнокомандувачу Збройних Сил України, командиру військової частини А0515, начальнику Національного університету оборони України – Міністром оборони України;

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів корпусів, прирівняних до них осіб і вище, – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів з'єднань, – командувачами видів Збройних Сил України, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачами військ оперативних командувань та прирівняними до них посадовими особами;

військовослужбовцям військової частини А0515 – командиром військової частини А0515;

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів (начальників) військових частин, кораблів 1 і 2 рангів, – командиром корпусу, прирівняною до нього посадовою особою і вище;

іншим військовослужбовцям – прямими начальниками від командира полку (бригади), прирівняної до неї посадової особи і вище.

Порядок направлення у відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) визначається Міністерством оборони України.

Військовослужбовці, які згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії мають право на відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), за їх рапортами направляються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання переданих з військової частини документів щодо надання такої відпустки.

Військовослужбовці також мають право особисто подавати документи для оформлення зазначеної відпустки.

Порядок направлення військовослужбовців до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання документів з військової частини щодо надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) та оформлення такої відпустки встановлюється Міністерством оборони України.

У п. 260 визначено, що військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягають звільненню у відставку.

Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та під час дії воєнного стану визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, підлягають звільненню в запас із зазначенням у наказі про звільнення, що такі особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Військовослужбовці, які згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії визнані непридатними за станом здоров'я до військової служби, направляються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання переданих з військової частини документів щодо звільнення з військової служби.

Військовослужбовці також мають право особисто подавати документи для оформлення звільнення з військової служби.

Порядок направлення військовослужбовців до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання з військової частини документів щодо звільнення з військової служби та оформлення звільнення встановлюється Міністерством оборони України.

Іншим Указом №213/2024 від 2 квітня, який аналогічно передбачає внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, Президент вніс зокрема такі зміни.

Визначено, що за призовом громадяни проходять, крім строкової військової служби; військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період; військової служби за призовом осіб офіцерського складу, також і військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

У п. 9 Положення визначено, що військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) можуть бути відряджені до військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військово-цивільних адміністрацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі без виключення із списків особового складу Збройних Сил України.

П. 14, який наразі визначає можливість жінок за контрактом бути прийнятими на військову службу, викладено в новій редакції:

«Жінки приймаються на військову службу за контрактом та проходять військову службу за контрактом на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі)».

Також у п. 123 виключено норму, яка передбачала, що військовослужбовці-жінки можуть бути направлені за кордон у складі військових підрозділів за наявності вакантних посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Залишається норма про те, що військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та мають необхідну професійну і психологічну підготовку, можуть бути направлені за кордон.

З п. 48 виключено норму, за якою час перебування військовослужбовців у пониженому військовому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому військовому званні.

Доповнено низку норм (зокрема щодо присвоєння військового звання молодшого лейтенанта, призначення на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу тощо) особами , що проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

У новій редакції викладено п. 56 – «Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється солдатам (матросам) у разі призначення їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса)».

А також відповідну норму п. 85, яка тепер передбачатиме, що просування по службі військовослужбовців здійснюється за рейтинговим принципом та за умови перебування військовослужбовців у резерві або на конкурсній основі на посади науково-педагогічних (наукових) працівників та керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня.

Порядок формування та використання резерву визначається Міністерством оборони України.

Внесено зміни до п. 98, за яким призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових (науково-дослідних) установах здійснюється відповідно до номенклатури посад з урахуванням вимог Законів «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», а на посади керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня, – з урахуванням вимог Закону «Про культуру»

У п. 116 визначили, що зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається в разі закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу.

Розділ V Положення доповнено підрозділом такого змісту:

«Відрядження військовослужбовців до військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення)»

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) за їх згодою можуть бути відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки до військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення) із залишенням на військовій службі без виключення із списків особового складу Збройних Сил України, але із звільненням із займаних посад з подальшим призначенням на посади відповідно до затверджених Президентом України:

переліку посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів;

переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації.

Для заміщення вакантних посад у військово-цивільних адміністраціях їх керівники надсилають до Міністерства оборони України письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

На підставі письмового запиту Міністерством оборони України здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади у військово-цивільних адміністраціях.

Рішення про відрядження військовослужбовця приймається Міністром оборони України.

Відрядження оформляється наказом Міністра оборони України на підставі письмового запиту керівника військово-цивільної адміністрації, погодження керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або Командувача об'єднаних сил (у визначених законом випадках), рапорту військовослужбовця та відповідного подання.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівник військово-цивільної адміністрації письмово повідомляє Міністерство оборони України.

Керівник військово-цивільної адміністрації звільняє з посади відрядженого військовослужбовця та направляє його у розпорядження Міністерства оборони України:

у разі виключення відповідної посади з переліку посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також з переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації;

після виконання визначеного обсягу завдань в інтересах оборони держави та її безпеки;

за зверненням військовослужбовця;

у разі невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

За потреби Міністр оборони України має право у будь-який час відкликати з військово-цивільної адміністрації відрядженого військовослужбовця, повідомивши про таке відкликання керівника військово-цивільної адміністрації, з наданням відповідної заміни.

Звільнений з посади відряджений військовослужбовець направляється в місячний строк у розпорядження Міністерства оборони України з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади. До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Після повернення в розпорядження Міністерства оборони України військовослужбовець призначається на посаду, але не нижчу за ту, з якої він відряджався.

Виключено пункт 177, який передбачав, що процес атестування військовослужбовців передбачає проведення комплексного та періодичного оцінювання.

У п. 198 виключено абзац, який передбачав, що сержантам (старшинам 1 статті) строкової військової служби, які звільняються в запас, у порядку заохочення може бути присвоєно чергове військове звання старшого сержанта (головного старшини) відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Внесено зміни до абзаців перший і другий пункту 227, який передбачає, що у разі припинення (розірвання) контракту про навчання у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення, військовослужбовці звільняються з військової служби, за винятком тих курсантів чоловічої статі, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби або були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за контрактом (крім випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та відраховані з навчання, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право звільнення з військової служби.

Відповідні абзаци доповнено також військовослужбовцями, які були прийняті під час проходження військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Аналогічні зміни щодо резервістів внесені також до п. 235, 253 та 254, які регулюють призови на військову службу військовозобов’язаних у воєнний час і доукомплектування особовим складом Збройних Сил України.

Зокрема, п. 245 передбачає, що у разі потреби доукомплектування Збройних Сил України військовозобов’язані і резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин), або на курс перепідготовки за дефіцитними для Збройних Сил України спеціальностями у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестації громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

Відповідно Указом цей пункт також доповнюється особами, які призиваються на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Автор: Наталья Мамченко

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