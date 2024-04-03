13 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи - ВККС

Комиссия провела собеседования с 19 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

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Во вторник, 2 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 19 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Щепелеву Ганну Михайлівну на посаду судді Комінтернівського районного суду міста Харкова;

Ритова Ярослава Миколайовича на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;

Припхан Ірину Ігорівну на посаду судді Сокирянського районного суду Чернівецької області;

Івашкевич Оксану Георгіївну на посаду судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області;

Костіну Інну Григорівну на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Буравову Кристину Ігорівну на посаду судді Богуславського районного суду Київської області;

Лютую Ганну Юріївну на посаду судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;

Шевчук Надію Олександрівну на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Щеглову Яніну Валентинівну на посаду судді Корабельного районного суду міста Миколаєва;

Ковальову Вікторію Михайлівну на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Ковтуна Олександра Миколайовича на посаду судді Зарічного районного суду міста Суми;

Кравченка Юрія Вікторовича на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва;

Ластовичака Віктора Юрійовича на посаду судді Рахівського районного суду Закарпатської області.

Відкладено проведення співбесіди з Пляцко Уляною Михайлівною, Чекулаєвим Сергієм Олександровичем та Макаревичем Ярославом Миколайовичем.

Оголошено перерву до 13:00 3 квітня 2024 року у співбесіді з Бессоновим Олександром Володимировичем, Костюком Едуардом Володимировичем та Кокошком Олегом Болеславовичем.

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