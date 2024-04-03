НБУ готовится ко второму этапу смягчения валютных ограничений

НБУ с международной поддержкой укрепил доверие к гривне, снизил инфляцию и повысил международные резервы.

Источник фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины сообщает о шагах воплощения Дорожной карты по смягчению валютных ограничений, принятой в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, отмечая, что подготовка ко второму этапу еще продолжается.

По словам Николайчука, НБУ в первые часы военного положения обеспечил стабильность официального курса, отказавшись от обычной практики инфляционного таргетирования, чтобы предотвратить панику на валютном рынке. Его последующее заявление, что политика НБУ совместно с международной поддержкой смогла укрепить доверие к гривне, снизить инфляцию и повысить международные резервы, подчеркивает важность проведенных мероприятий.

НБУ активно осуществляет переход к смягчению валютных ограничений, поддерживая восстановление экономики. Отмечая достигнутые результаты, Николайчук добавил, что "НБУ уже реализовал большую часть мероприятий первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются".

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