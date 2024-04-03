НБУ готується до другого етапу пом'якшення валютних обмежень

НБУ з міжнародною підтримкою зміцнив довіру до гривні, знизив інфляцію та підвищив міжнародні резерви.

Джерело фото: bank.gov.ua

Національний банк України повідомляє про кроки втілення Дорожньої карти з пом'якшення валютних обмежень, прийнятої минулого року. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, наголошуючи, що підготовка до другого етапу ще триває.

За словами Ніколайчука, НБУ в перші години воєнного стану забезпечив стабільність офіційного курсу, відмовившись від звичайної практики інфляційного таргетування, щоб запобігти паніці на валютному ринку. Його подальша заява, що політика НБУ спільно з міжнародною підтримкою змогла зміцнити довіру до гривні, знизити інфляцію та підвищити міжнародні резерви, підкреслює важливість проведених заходів.

НБУ активно здійснює перехід до пом'якшення валютних обмежень, підтримуючи відновлення економіки. Відзначаючи досягнуті результати, Ніколайчук додав, що «НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються».

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