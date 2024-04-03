Парламент Норвегії закрили через погрози вибуху

Парламент Норвегії отримав дві погрози про вибухівку.

Джерело фото: EPA/UPG

Після отримання двох повідомлень з погрозами вибуху, будівлю парламенту Норвегії тимчасово закрили, повідомляє NRK.

Згідно з повідомленням оперативного керівника поліції Свенда Б'єлланда, перша погроза надійшла до поліції о 09:48. «Було отримано дві погрози», - зазначив Б'єлланд після 11:30. Він пояснив, що Стортинг (парламент Норвегії) отримав першу погрозу у вівторок ввечері через електронну пошту, проте її не сприйняли серйозно. Сьогодні ж з'явилася нова погроза, яку поліція розглядає як більш реальну.

Одна з погроз була розміщена на веб-сайті 4chan з попередженням не з'являтися до Стортингу завтра о 10:00.

Наразі територія навколо Стортингу оточена та перекрито в'їзд транспорту. Проводиться обшук в цьому районі. Рух транспорту в районі Стортингу припинено.

Всі члени парламенту та працівники отримали повідомлення про загрозу через SMS та інформацію про те, що входи до будівлі Стортингу тимчасово закриті через ситуацію з безпекою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.