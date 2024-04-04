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Запрос на получение публичной информации в налоговой: какие требования и сроки рассмотрения

22:40, 4 апреля 2024
Распорядитель информации должен ответить на запрос на информацию не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.
Запрос на получение публичной информации в налоговой: какие требования и сроки рассмотрения
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, какие требования установлены для оформления запроса на получение публичной информации в контролирующих органах и сроки его рассмотрения.

Доступ к публичной информации регламентирован Законом Украины от 13 января 2011 № 2939-VІ «О доступе к публичной информации» (с изменениями и дополнениями).

Согласно статье 19 Закона № 2939, запрос на информацию – это просьба лица к распорядителю информации предоставить публичную информацию, находящуюся в его владении.

Рассмотрение запросов на информацию в органах Государственной налоговой службы Украины осуществляются согласно требованиям Порядка организации работы и взаимодействия между структурными подразделениями органов Государственной налоговой службы при составлении, представлении и проработке запросов на получение публичной информации и Формы для подачи запроса на получение публичной информации, находящейся в владении органов Государственной налоговой службы (далее – Порядок № 405), утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.07.2020 № 405 (с изменениями и дополнениями). Порядок №405 создан с целью практической реализации положений Закона №2939.

В соответствии с требованиями Закона № 2939 и Порядка № 405:

Запрос на информацию должен содержать:

  • имя (наименование) запросчика, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также номер средства связи, если таковой имеется;
  • общее описание информации или вид, название, реквизиты или содержание документа, относительно которого сделан запрос, если это известно;
  • подпись и дату при условии подачи запроса в письменной форме.

В целях упрощения процедуры оформления письменных запросов на информацию лицо может подавать запрос путем заполнения соответствующих форм запросов на информацию, которые можно получить у распорядителя информации и на вебпортале ГНС (Главная>Для общественности>Публичная информация>Формы подачи запроса).

Распорядитель информации должен ответить на запрос на информацию не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.

В случае если запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации в значительном количестве данных, распорядитель информации может продлить срок рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления. О продлении срока распорядитель информации уведомляет запрашивающего в письменной форме не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.

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