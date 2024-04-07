Выманил у женщины 1,5 млн грн помощи в связи с гибелью сына-защитника: на Черниговщине будут судить мошенника

25-летний мужчина придумал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан под видом срочных сборов на нужды якобы военного, служащего в ВСУ.

В Черниговской области будут судить мужчину, который завладел мошенническим путем 1,5 млн грн денежной помощи в связи с гибелью сына-защитника Украины. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

«Прокурорами Новгород-Северской окружной прокуратуры Черниговской области направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Семеновской ОТГ Новгород-Северского района по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах (ч. 3, 4, 4). 190 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Установлено, что 25-летний мужчина придумал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан под видом срочных сборов на нужды якобы военного, служащего в ВСУ.

Пользуясь возможностями социальных сетей, он выдавал себя за военнослужащего и под разными вымышленными предлогами (необходимость приобретения снаряжения, лекарств, авто и т.д.) систематически обращался к жительнице Киевской области, недавно получившей денежную помощь в связи с гибелью сына-защитника Украины, с просьбой оказать финансовую помощь. Будучи введена в заблуждение, потерпевшая перечислила на карточные счета злоумышленника почти 1,5 млн грн.

Другим потерпевшим аналогичными преступными действиями нанесен ущерб на сумму почти 70 тыс. грн. Вырученные деньги мужчина в дальнейшем использовал для собственных нужд.

Кроме того, обвиняемый создал дополнительную фиктивную страницу в сети Facebook, с которой от имени придуманной девушки добавлял в друзья военнослужащих, переписывался с ними и предлагал перечислить на его личный банковский счет денежные средства вроде бы на крайне необходимое лечение тяжелобольного сына.

Установлены 11 потерпевших, которые перевели на банковскую карточку обвиняемого от 500 до 6000 грн.

В настоящее время мужчина содержится под стражей.

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