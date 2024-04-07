Сколько составляет средний возраст легковушек в ЕС и в какой стране самый старый автопарк

Самый старый парк в Греции, там средний возраст легковых автомобилей – 17,3 года.

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Как пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» по данным АСЕА, средний возраст легковушек в парке ЕС составляет 12,3 года.

Так, к концу 2022 года в автомобильном парке ЕС насчитывалось более 252 млн легковых авто, и наибольшая доля автомобилей приходилась на немецкую регистрацию (19,3%). На втором месте – Италия (16%), а на третьем – Франция (15,4%).

Самый старый парк в Греции, там средний возраст легковых автомобилей – 17,3 года, а самый свежий в Люксембурге – 7,9 года.

Наибольшее количество автомобилей на 1 000 населения зафиксировано в Польше – 703 ед., а наименьшее в Латвии – 410 ед.

Лидером по доле домохозяйств, имеющих 3 и более авто, является Люксембург – 11%, а в Латвии наибольшая доля домохозяйств, которые не имеют собственного авто – почти 43%.

Как мы сообщали, в Украине вырос рынок новых легковых авто – за первый квартал зарегистрировали 16 660 легковушек.

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