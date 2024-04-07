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Скільки становить середній вік легковиків у ЄС та у якій країні найстаріший автопарк

16:58, 7 квітня 2024
Найстаріший парк у Греції, там середній вік легкових авто – 17,3 року.
Скільки становить середній вік легковиків у ЄС та у якій країні найстаріший автопарк
Джерело фото: Lance Anderson / Unsplash
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Як пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» за даними АСЕА, середній вік легковиків у парку ЄС становить 12,3 року.

Так, на кінець 2022 року в автомобільному парку ЄС налічувалося понад 252 млн легкових авто, і найбільша частка автомобілів припадала на німецьку реєстрацію (19,3%). На другому місці – Італія (16%), а на третьому – Франція (15,4%).

Найстаріший парк у Греції, там середній вік легкових авто – 17,3 року, а найсвіжіший у Люксембурзі – 7,9 року.

Найбільша кількість авто на 1 000 населення зафіксовано у Польщі – 703 од., а найменша у Латвії – 410 од.

Лідером за часткою домогосподарств, що мають 3 та більше авто є Люксембург – 11%, а у Латвії найбільша частка домогосподарств, що не мають власного авто – майже 43%.

Як ми повідомляли, в Україні виріс ринок нових легкових авто – за перший квартал зареєстрували 16 660 легковиків.

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