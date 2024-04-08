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Переправляли уклонистов за границу под видом волонтеров: в Кировоградской области будут судить преступную группу

07:58, 8 апреля 2024
Злоумышленники за денежное вознаграждение от 3300 долларов предоставляли мужчинам необходимый пакет документов для пересечения госграницы.
Переправляли уклонистов за границу под видом волонтеров: в Кировоградской области будут судить преступную группу
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В Кировоградской области будут судить преступную группу, участники которой незаконно переправляли военнообязанных через государственную границу. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Так, злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли мужчинам необходимый пакет документов для пересечения госграницы. Уезжали из Украины уклонисты от военной службы под видом волонтеров.

«Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении трех членов преступной группы по факту незаконного пересечения государственной границы Украины, совершенные по корыстным мотивам (ч.3 ст.332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что организовал преступную схему житель областного центра – директор благотворительного фонда и привлек к ней еще двоих своих знакомых.

Фигуранты дела за денежное вознаграждение предлагали лицам призывного возраста услуги по внесению сведений в электронную систему и предоставление соответствующих документов для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины. Для этого псевдоволонтеров регистрировали в системе "Шлях". Это давало мужчинам право беспрепятственно уехать за пределы Украины во время военного положения. Стоимость такой услуги составила 3300 долларов. Сумму уклонисты платить в несколько траншей.

Разоблачили противоправную деятельность обвиняемых в октябре 2023 года.

Санкцией статьи за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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