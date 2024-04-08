Переправляли ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів: на Кіровоградщині судитимуть злочинну групу

Зловмисники за грошову винагороду від 3300 доларів надавали чоловікам необхідний пакет документів для перетину держкордону.

На Кіровоградщині судитимуть злочинну групу, учасники якої незаконно переправляли військовозобов’язаних через державний кордон. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Так, зловмисники за грошову винагороду надавали чоловікам необхідний пакет документів для перетину держкордону. Виїжджали з України ухилянти від військової служби під виглядом волонтерів.

«Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинної групи за фактом незаконного перетину державного кордону України вчинені з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організував злочинну схему мешканець обласного центру - директор благодійного фонду та залучив до неї ще двох своїх знайомих.

Фігуранти справи за грошову винагороду пропонували особам призовного віку послуги з внесення відомостей до електронної системи та надання відповідних документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Для цього псевдоволонтерів реєстрували у системі "Шлях". Це давало чоловікам право безперешкодно виїхати за межі України під час воєнного стану. Вартість такої послуги становила від 3300 доларів. Суму ухилянти сплачували у кілька траншів.

Викрили протиправну діяльність обвинувачених у жовтні 2023 року.

Санкцією статті за цей злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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