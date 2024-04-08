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Как вернуть переплату за услуги поставки природного газа: порядок действий

13:21, 8 апреля 2024
Для возвращения переплаты за услуги поставки природного газа лицу нужно сделать два шага.
Как вернуть переплату за услуги поставки природного газа: порядок действий
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, напомнила порядок действий по возврату переплаты за услуги поставки природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Шаг 1

В случае переплаты за услуги поставки природного газа потребителю необходимо обратиться к поставщику (предыдущему поставщику), у которого учитывается переплата, с соответствующим письменным заявлением (заявление 1).

В соответствии с положениями пункта 24 раздела III Правил поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2496, в случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию дней после получения такого требования.

Шаг 2

Если бытовой потребитель обратился с соответствующим письменным заявлением (требованием) к предыдущему поставщику, а поставщик не вернул существующую переплату за услуги поставки природного газа, рекомендуем потребителю обратиться с соответствующим обращением в НКРЭКУ (заявление 2) с предоставлением копий документов, подтверждающих получение поставщиком заявления потребителя о возврате переплаты за услуги поставки природного газа.

В целях скорейшего возврата средств переплаты бытовому потребителю необходимо совершить шаг 1.

Без выполнения шага 1 в НКРЭКУ отсутствует возможность принять действенные меры в возвращении потребителю переплаты за услуги поставки природного газа.

В Комиссии добавили, что при совершении правонарушения на рынке природного газа к поставщикам могут применяться санкции в виде: предупреждения о необходимости устранения нарушений; штрафа; остановка действия лицензии; аннулирование лицензии.

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