Як повернути переплату за послуги постачання природного газу: порядок дій

Для повернення переплати за послуги постачання природного газу особі потрібно зробити два кроки.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг нагадала порядок дій для повернення переплати за послуги постачання природного газу. Про це повідомили у пресслужбі НКРЕКП.

Крок 1

У разі наявності переплати за послуги постачання природного газу споживачу необхідно звернутися до постачальника (попереднього постачальника), у якого обліковується переплата, із відповідною письмовою заявою (заява 1).

Відповідно до положень пункту 24 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, у разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги.

Крок 2

Якщо побутовий споживач звернувся із відповідною письмовою заявою (вимогою) до попереднього постачальника, а постачальник не повернув наявну переплату за послуги постачання природного газу, рекомендуємо споживачу звернутися із відповідним зверненням до НКРЕКП (заява 2) з наданням копій документів, які підтверджують отримання постачальником заяви споживача про повернення переплати за послуги постачання природного газу.

З метою найшвидшого повернення коштів переплати побутовому споживачу необхідно обов’язково здійснити крок 1.

Без виконання кроку 1 у НКРЕКП відсутня можливість вжити дієвих заходів в поверненні споживачу переплати за послуги постачання природного газу.

У Комісії додали, що у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу до постачальників можуть застосовуватися санкції у виді: попередження про необхідність усунення порушень; штрафу; зупинення дії ліцензії; анулювання ліцензії.