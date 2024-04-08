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В Харькове медсестра за 200 000 грн оформляла фиктивную инвалидность

16:58, 8 апреля 2024
Правоохранители уже задержали медсестру и сообщили ей о подозрении.
В Харькове медсестра за 200 000 грн оформляла фиктивную инвалидность
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В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 40-летней медсестре одного из учреждений в Полтавской области, которая «помогала» в оформлении фейковой инвалидности.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, фигурантка решала вопрос о беспрепятственном согласовании документов по медицинскому обследованию и стационарному лечению без их фактического прохождения и пребывания. В дальнейшем это позволило бы оформить инвалидность и получать деньги и другие льготы от государства.

За такую услугу медсестра ставила сумму 200 тыс. гривен.

Подозреваемая выбирала с клиентами тактику систематических звонков и сообщений с вымоганием денег. По «схеме» люди поначалу передавали «аванс» в размере 15 тысяч гривен.

Правоохранители задержали медсестру при получении второй части сумму в размере 185 тысяч гривен в Харькове от «клиентки», которой подозреваемая «помогала» в оформлении инвалидности 2-й группы.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности врача и сумму средств, которую она успела получить от реализации своей «схемы».

Кроме того, проверяется вопрос о содействии медсестрой оформлению «инвалидности» мужчинам призывного возраста.

Также устанавливаются другие фигуранты указанного уголовного производства.

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